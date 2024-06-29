تغير مفاجئ في درجات الحرارة.. ارتفاع نسبة الرطوبة سبب الشعور بالحر.. وخبراء يناشدون المواطنين باتخاذ الاحتياطات الضرورية

تشهد درجات الحرارة اليوم السبت، انخفاضا ملحوظ، بقيم تتراوح بين 2- 3 درجات، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، وخاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد الطقس استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، قنا العظمى 45 درجة والصغرى 28،أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

90% نسبة الرطوبة

كما حذرت الهيئة، من معدلات الرطوبة المرتفعة، مشيرة إلي تجاوزها نسبة الـ 90%، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس المرتفعة، مطالبة المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل الباردة وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

كما طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه هناك ارتفاعا كبيرا في قيم الحرارة، وهو ما شعر به المواطنون في معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاع في نسب الرطوبة، الأمر الذي يجعلنا نشعر بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة.



أزمة الاحتباس الحراري

وتوضح غانم، أنه هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن البلاد على مدار هذا العام، وفى شهر يونيو تحديدًا، كانت قيم درجات الحرارة أغلبها فوق 37 و38 درجة، أى أعلى من المعدلات، نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

كما يؤكد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا: أن حالة الطقس تكون مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

ويواصل قطب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا من خلال الهيئة وبياناتها الرسمية فقط بعيدًا عن الشائعات.