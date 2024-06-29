إيران.. بزشكيان في الصدارة بعد فرز 5.8 مليون صوت في انتخابات الرئاسة يليه جليلي

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن مسعود بزشكيان في الصدارة بعد فرز 5.8 مليون صوت في انتخابات الرئاسة يليه سعيد جليلي.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الإيرانية تشير إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها هي 5852805 صوتا، وترتيبهم كالتالي:

مسعود بزشكيان 2410760

سعيد جليلي 240879

محمد باقر قاليباف 780202

مصطفى بور محمدي 40428

ومنذ قليل، أعلن إعلام إيراني، أن سيارة تحمل صناديق انتخابية تعرضت للاستهداف في إقليم "سيستان بلوشستان"، ونتج عن تلك الهجوم مقتل اثنين من أفراد الأمن الإيراني.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتهى التصويت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، وأوضحت أن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين.

خرج الناخبين الإيرانيين من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين، بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، وقام المرشد الإيراني بتعيين محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، حتى يتم انتخاب رئيس إيراني جديد.