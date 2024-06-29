مصرع وإصابة 37 شخصًا إثر حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرين، فجر اليوم السبت، إثر حادث انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن المستجد جنوب مدينة العلمين بالساحل الشمالي الغربي، وتم نقلهم لمستشفى العلمين التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق محور قرية عبدالرحمن المستجد أمام محطة بنزين وطنية بالعلمين، مما أسفر عن إصابة 35 شخصًا ووفاة شخصين، وتم الدفع بعدد 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى العلمين التخصصي.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل فور وصول البيانات من غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح.