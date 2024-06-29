الجيش الأمريكي يعلن تدمير محطة تحكم و7 مسيرات للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها نجحت في تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة لجماعة الحوثيين بالإضافة إلى تدمير محطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.

وأوضحت المركزية الأمريكية، أن الطائرات ومحطة التحكم تمثل تهديدا لسفن الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الأمريكي أنه تمكن من تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

أعلن الحوثيون استهداف سفينة (ioannis) في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر، كما استطاعوا استهداف سفينة (delonix) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وأصابتها بشكل مباشر.

وأوضحت جماعة الحوثي، أن العملية المشتركة تمت باستخدام الطائرات المسيرة، واستهدفت السفينة (waler) وهي في طريقها إلى ميناء حيفا بعد انتهاكها قرار الحظر.

وأعلن الحوثيين، أنهم قاموا بتنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية منها ‫عملية مشتركة مع فصائل عراقية.