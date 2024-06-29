كوبا أمريكا 2024| ثلاثي ريال مدريد يقود تشكيل منتخب البرازيل أمام باراجواي

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي، والذي يبدأ به مواجهة باراجواي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب البرازيل، اليوم السبت، باراجواي على ملعب أليجيانت ستاديوم، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يقود ثلاثي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو، هجوم منتخب البرازيل أمام باراجواي.

ويتطلع منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على باراجواي، بعد التعادل مع كوستاريكا في الجولة الأولى.

يحتل منتخب البرازيل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد نقطة واحدة، خلف كولومبيا المتصدر، بينما يأتي منتخب باراجواي في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة باراجواي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - ويندل

خط الوسط: برونو جيماريش - جواو جوميز - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - سافيو موريرا.