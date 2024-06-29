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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب لهو الأطفال.. مصرع شخص بآلة حادة في مشاجرة بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، منذ قليل، أثناء مشاجرة بسبب لهو الأطفال، بمنطقة الزملوطي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بمنطقة الزملوطي واستخدم فيها الشوم والعصا مما تسبب في إصابة شخص بآله حادة على الرأس وإصابة شخص مما تسبب في وفاته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وتم ضبط الجاني كما قامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

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