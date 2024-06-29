كوبا أمريكا| منتخب كولومبيا يكتسح كوستاريكا ويتأهل لربع النهائي

اكتسح منتخب كولومبيا، كوستاريكا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب جامعة فينيكس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كولومبيا بهدف للا شئ، سجله نجم ليفربول الإنجليزي لويس دياز من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أضاف دافيسون سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم جون كوردوبا الثلاثية في الدقيقة 62 من صناعة المخضرم خاميس رودريجيز.

منتخب كولومبيا رابع المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وبهذا الفوز، تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد تحقيقه فوزين في الجولتين الأولى والثانية.

وأصبح منتخب كولومبيا رابع المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الأرجنتين وفنزويلا وأوروجواي في المجموعات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بينما تجمد رصيد منتخب كوستاريكا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.