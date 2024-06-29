إيران.. مقتل شرطيين في استهداف عربة تحمل صناديق انتخابية بإقليم سيستان بلوشستان

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية،اليوم السبت، أن عربة تحمل صناديق انتخابية تعرضت للاستهداف في إقليم "سيستان بلوشستان"، ونتج عن تلك الهجوم مقتل 2 من أفراد الأمن الإيراني.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إيرانية أن النتائج الأولية للانتخابات الإيرانية تشير إلى أن بزشيكيان حصل على 43% من أصوات الناخبين، بينما حصل المرشح جليلي على 36% من أصوات الناخبيين الإيرانيين.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن بزشكيان وجليلي سيخوضان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتهى التصويت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، وأوضحت أن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين.

خرج الناخبين الإيرانيين من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين، بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، وقام المرشد الإيراني بتعيين محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، حتى يتم انتخاب رئيس إيراني جديد.