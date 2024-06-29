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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران.. نتائج الفرز الأولية تشير إلى وجود جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين بزشكيان وجليلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية،اليوم السبت، أن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن بزشكيان وجليلي سيخوضان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتهى التصويت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، وأوضحت أن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين.

خرج الناخبين الإيرانيين من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين، بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، وقام المرشد الإيراني بتعيين محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، حتى يتم انتخاب رئيس إيراني جديد. 

إيران نتائج الفرز الأولية الانتخابات الرئاسية بزشكيان جليلي