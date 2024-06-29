لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال.. «الكهرباء» تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقي التيار

دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي للمساهمة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال وتقليل مدة الانقطاعات.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيديو قصير، يوضح أهمية الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي، خاصة وأن سرقات التيار هى عبارة عن دخول أحمال زيادة على الشبكة القومية للكهرباء غير مخطط لها وهو ما يؤثر على حصة كل منطقة من الطاقة المخصصة لها.

وقامت شركات التوزيع التسع بحملات داخل الشركات بالترشيد والاستهلاك وتخفيف الأحمال داخل المقر ومناشدة المواطنين أيضا بالتعاون معها وابلاغهم عن سرقات التيار الكهربائي، حيث أن ترشيد استهلاك الطاقة على قمة أولويات الحكومة لما يحققه من مردود اقتصادى وتوفير للعملات الصعبة دون أن يؤثر ذلك على حياة ورفاهية المواطن خاصة وأن هناك تقارير تؤكد ان الاستفادة الاقتصادية من الطاقة فى مصر تعتبر من اقل المعدلات العالمية.

وأكدت الدراسات إمكانية توفير ما بين 20 إلى 30 % من الاستهلاك الحالى لكافة المواطنين وهو ما يكفى لاستقرار التيار وانهاء تخفيف الاحمال تماما وذلك من خلال إجراءات بسيطة تتمثل فى إطفاء الأنوار التى لا نحتاج اليها والاكتفاء بتشغيل جهاز تكييف واحد للأسرة فى أوقات الذروة على أن يكون تشغيلة على درجة حرارة فوق 25 درجة مما يوفر 60 % من الاستتهلاك.

وأشارت الدراسات أن تشغيل أجهزة التكييف عند مستوى 26 درجة يؤدى لوفر يزيد عن 100 جنيها فى فاتورة الاستهلاك لكل جهاز وان ذلك المستوى هو الأفضل لكونه يناسب متطلبات الجسم ويقى الإنسان من العديد من الأمراض.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان قضية الترشيد اصبحت قضية قومية خاصة مع تنامى تخفيف الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد وتعاظم الاستهلاك وإسراف المواطنين فى استخدام أجهزة التبريد والتكييف فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة تحديات عالمية ومحلية نتيجة لما يمر به العالم من أحداث وقيامها بتطوير وتنمية حقل ظهر لزيادة وتعظيم إنتاجها من الغاز حيث يحقق الترشيد العديد من المزايا التى تعود على الدولة والمواطنين وتمكن من التغلب على الأزمات والتحديات التى يمر بها العالم ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، حيث أن هناك محورين يتم العمل بهما حاليا الأول تشجيع المواطنين للتحول للطاقات المتجددة والنظيفة والثانى الترشيد وطلب من قيادات القطاع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين فى اقامة خلايا شمسية لتوفير جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتقديم الإدارات المختصة فى شركات التوزيع كافة النصائح والتوجيهات لهم لتشجيع المواطنين على استغلال اسطح منازلهم لانتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء عن الوقود البترولى.

وعلمت «البوابة نيوز» أن الوزير طلب من شركات إنتاج الكهرباء بذل كافة الجهود للوصول لأقل قدر ممكن من استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة، والاعتماد على الوحدات الكبيرة والدورة المركبة وعدم تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود إلا فى الحالات القصوى.

وكانت قد ناشدت وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة والمساهمة بفاعلية فى جهود الدولة لتوفير المنتجات البترولية واستقرار التيار لكافة المواطنين خاصة فى فترة ما بعد الغروب ولمدة ساعتين حتى لا يضطر مركز التحكم لتخفيف بعض الاحمال لحماية الشبكة الكهربائية مع الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الاستهلاك.