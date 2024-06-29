قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في قطاع غزة.

وحلقت طائرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في حي الدرج، وعلى ارتفاعات منخفضة بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات استطلاع مسيرة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصف عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.