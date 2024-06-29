طيران الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في قطاع غزة.

وحلقت طائرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في حي الدرج، وعلى ارتفاعات منخفضة بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات استطلاع مسيرة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصف عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا خلال حدثين منفصلين في مدينة رفح الفلسطينية.