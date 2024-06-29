الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار

تفقد الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الجمعة، النشاط الصيفي، وذلك بكنيسة مارجرجس ببني مزار كان فى استقباله الأب أغسطينوس سامي راعي الكنيسة.

وتفقد الأنبا باسيليوس كل أقسام الأنشطة الصيفية بالكنيسة وأعطى كلمة تشجيعية للأطفال عن الالتزام فى الكنيسة وحضور القداس الإلهي بانتظام وممارسة الأسرار المقدسة والاستفادة من كل الأنشطة التكوينية.

وفي سياق الزيارة ألتقى الأنبا باسيليوس مع خدام الأنشطة مشجعا إياهم، ومؤكدا لهم على الالتزام واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جذب الأطفال للكنيسة وتوصيل التكوين الروحي لهم بطرق سهلة ومبسطة وشيقة.

جدير بالذكر تأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.