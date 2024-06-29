الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن قواتها تمكنت تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وأمس الجمعة، أعلن الحوثيين استهداف سفينة (ioannis) في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر، كما استطاعوا استهداف سفينة (delonix) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وأصابتها بشكل مباشر.

وأوضح الحوثيون أن العملية المشتركة تمت باستخدام الطائرات المسيرة، واستهدفت السفينة (waler) وهي في طريقها إلى ميناء حيفا بعد انتهاكها قرار الحظر.

وأعلن الحوثيين، أنهم قاموا بتنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية منها ‫عملية مشتركة مع فصائل عراقية.