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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن قواتها تمكنت تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وأمس الجمعة، أعلن الحوثيين استهداف سفينة (ioannis) في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر، كما استطاعوا استهداف سفينة (delonix) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وأصابتها بشكل مباشر.

وأوضح الحوثيون أن العملية المشتركة تمت باستخدام الطائرات المسيرة، واستهدفت السفينة (waler) وهي في طريقها إلى ميناء حيفا بعد انتهاكها قرار الحظر.

وأعلن الحوثيين، أنهم قاموا بتنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية منها ‫عملية مشتركة مع فصائل عراقية.

الجيش الأمريكي تدمير منصتي إطلاق صواريخ الحوثيين اليمن