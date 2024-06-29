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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

4 شهداء و10 جرحى جراء قصف الاحتلال لمنزل بمنطقة اليرموك في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، حلقت طائرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في حي الدرج، وعلى ارتفاعات منخفضة بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات استطلاع مسيرة. 

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصف عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأمس الجمعة ، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا خلال حدثين منفصلين في مدينة رفح الفلسطينية.

4 شهداء 10 جرحى قصف الاحتلال منطقة اليرموك قطاع غزة