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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة بهجوم طائرة مسيرة لحزب الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "الحدث" الإخبارية،اليوم السبت، أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا وأحدهم حالته حرجة جراء هجوم طائرة مسيرة لحزب الله على موقع تموضع قوات إسرائيلية.

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا ‏تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته إصابة ‏مباشرة.

كما استهدف حزب الله موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، واستهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأمس الجمعة، استهداف حزب الله اللبناني مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

إصابة 3 جنود إسرائيليين هجوم طائرة مسيرة حزب الله