كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا يعلن التشكيل الهجومي أمام كوستاريكا

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوستاريكا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كولومبيا، اليوم السبت، كوستاريكا على ملعب جامعة فينيكس، في لقاء ينطلق في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب كولومبيا مباراة كوستاريكا بتشكيل هجومي، حيث يأمل حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يقود جناح ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، هجوم المنتخب الكولومبي أمام كوستاريكا رفقة المخضرم خاميس رودريجيز.

استهل منتخب كولومبيا مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024 بفوز على باراجواي في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 2-1.

يتصدر منتخب كولومبيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب كوستاريكا ثالثًا بنقطة وحيدة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة كوستاريكا

حراسة المرمى: كاميلو فرجاس

خط الدفاع: مونيوث - دافيسون سانشيز - كويستا - موخيكا

خط الوسط: ريتشارد ريوس - جيفرسون ليرما - خاميس رودريجيز

وفي الهجوم: لويس دياز - كوردوبا - جون أرياس.