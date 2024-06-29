مفاجأة.. تقرير التحكيم يمنح بيراميدز فوزًا على سموحة

أكد محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي جمعتهما، أمس الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أن المباراة تم إلغاؤها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وليس الحريق الذي نشب بملعب اللقاء.

وذكر محمد سلامة، في تقريره الخاص بالمباراة أنه انتظر 45 دقيقة ثم قرر إلغاؤها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وليس الحريق الذي نشب في ملعب اللقاء.

ووفقا للائحة يفوز بيراميدز باللقاء بهدفين دون رد، حيث تنص على أنه في حال انقطاع تيار الكهرباء ينتظر حكم المباراة لمدة 45 دقيقة ثم يعلن نهاية اللقاء بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد.

لجنة المسابقات تنتظر قرار مراقب مباراة بيراميدز وسموحة

تنتظر لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تقرير مراقب مباراة سموحة وبيراميدز التي أُلغيت بسبب حريق في استاد الإسكندرية.

وقرر حكم اللقاء إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بعد اندلاع حريق في أحد أبراج الإضاءة بالملعب.

وقالت مصادر في اتحاد الكرة، إن المادة 42 في لائحة المسابقات تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية، وهو ما تنطبق عليها حالة مباراة سموحة وبيراميدز، أما بالنسبة للإنذارات والطرد فتُحتسب بشكل طبيعي؛ بمعنى أنه في حالة إن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثالا فلن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حالة لعبها لاحقا سيتم إيقافه في المباراة التالية أيًّا كان الفريق الذي سيواجه سموحة - كما حدث مع محمد شحاتة - وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة فسيستمر إيقافهم في المباراة أيًا كان موعد إقامتها.

وأضاف أنه في حالة إعادة المباراة سيبدأ الفريقان المباراة كاملين بـ11 لاعبا، ولن يلعب سموحة على سبيل المثال منقوصًا بعد طرد الهاني سليمان في الشوط الأول