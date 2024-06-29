أبرزها «تسريع إنشاء 3 كباري» بقنا.. «إسكان الشيوخ» تستعد لمناقشة عدد من المقترحات

تستعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب خالد سعيد؛ لمناقشة عدد من التقارير عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من النائب أسامة فهيم، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا - بجيرم مرورًا بقرية قويسنا البلد وحتى الكوبري الفاصل بينهما.

وتناقش أيضًا اللجنة الاقتراح برغبة للنائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، واقتراح برغبة للنائب أبو النجا المحرزي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة كباري علوية بمحافظة قنا والنائب رمضان إمام، بشأن إنشاء كوبري عبور مشاة على ترعة السويس بدلًا من صال أبو سليم الموجود حاليًا بعزبة الرباعية بنطاق محافظة الإسماعيلية وأيضًا اقتراح النائب علاء طاحون، بشأن سرعة من خدمة الصرف الصحي بزمام قرية الأنجب والنائبة نهال المغربل، بشأن تعظيم الاستفادة من مدينة بورسعيد الجديدة في إطار مركز أشمون المنوفية علمًا بأنها داخل الحيز العمراني.

وأيضا اقتراح للنائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن: إنشاء فرع للهيئة العامة للنقل النهري في مدينة الأقصر - محافظة الأقصر.

سرعة إنشاء مدينة الأقصر الجديدة

واقتراح للنائب هشام سويلم بشأن الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية عزبة ميت الموز وقرية ميت الموز وقرية العسالتة وقرية مليج بمركز شبين الكوم وعزبة الماحي ببندر شبين الكوم واقتراح للنائب طارق نصير بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتناقش اللجنة طلب المناقشة العامة للنائب هشام الحاج وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مهران، بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط ومطار القاهرة الدولي وكذلك تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط والعلمين أو مطار برج العرب خلال فترات الصيف تشجيعًا للسياحة الداخلية