جامعة بني سويف تحصد المرتبة 114عالميا فى علم السموم ضمن تصنيف US news

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، تقدم الجامعة اكثر من 80 مرتبة مقارنة بالعام الماضي فى تصنيف US news، حيث احتلت المرتبة 872 عالميا و المرتبة 38 على مستوي قارة افريقيا كما احتلت المرتبة 15 على مستوي الجامعات المصرية .

وأشار الدكتور منصور حسن ،الى أن الجامعة حققت المرتبة 114 عالميا في علم الأدوية والسموم متقدمة 58 مرتبة مقارنة بالعام الماضي و المرتبة 623 في علم الكيمياء متقدمة 127 مرتبة مقارنة بالعام الماضي و المرتبة 553 في علم الفيزياء، كما

شاركت لأول مرة في التصنيف في علم النبات و الحيوان حيث حققت المرتبة 419 عالميا، و للمرة الأولى أيضا في في علم البيولوجي و الكيمياء الحيوية وحققت المرتبة 428 عالميا ، وكذلك في علوم المواد محققة المركز 604 ،و في العلوم الهندسية وحققت المرتبة 615 عالميا .

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف US news يعتمد على الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول ويعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمي و النشر الدولي على التوالي - السمعة البحثية عالميا و إقليميا بنسب متساوية 12.5% لكل منهما - النشر الدولي و يمثل 10% - الكتب الدولية 2.5% - المؤتمرات الدولية 2.5%- معدلات الاستشهاد النوعية 10% - العدد الإجمالي للاستشهاديات 7.5% - عدد الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 12.5%- نسبة الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 10%- التعاون الدولي 5%- عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%- عدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%- نسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5% .

من جانبها قالت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ، إن هذا النجاح جاء نتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتشجيع الباحثين ودعم البحث العلمي و تطوير مخرجاته ضمن أحد أهداف ادارة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.