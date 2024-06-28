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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تحصد المرتبة 114عالميا فى علم السموم ضمن تصنيف US news

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، تقدم الجامعة اكثر من 80 مرتبة مقارنة  بالعام الماضي فى تصنيف US news، حيث احتلت المرتبة 872  عالميا و المرتبة 38 على مستوي قارة افريقيا كما احتلت المرتبة 15 على مستوي الجامعات المصرية  .

وأشار الدكتور منصور حسن ،الى أن الجامعة حققت  المرتبة 114 عالميا في علم الأدوية والسموم متقدمة 58 مرتبة مقارنة بالعام الماضي و  المرتبة 623 في علم الكيمياء متقدمة 127 مرتبة مقارنة بالعام الماضي و المرتبة 553 في علم الفيزياء، كما 
شاركت  لأول مرة في التصنيف في علم النبات و الحيوان حيث حققت المرتبة  419  عالميا، و  للمرة الأولى أيضا  في  في علم  البيولوجي و الكيمياء الحيوية وحققت المرتبة 428 عالميا ، وكذلك  في علوم المواد محققة المركز 604 ،و في  العلوم الهندسية وحققت المرتبة 615 عالميا .

وأوضح رئيس الجامعة أن  تصنيف US news يعتمد على الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول  ويعتمد على عدة معايير  معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمي و النشر الدولي  على التوالي - السمعة البحثية عالميا و إقليميا بنسب متساوية 12.5% لكل منهما - النشر  الدولي و يمثل 10% - الكتب الدولية 2.5% - المؤتمرات الدولية 2.5%- معدلات الاستشهاد النوعية 10% - العدد الإجمالي للاستشهاديات 7.5% - عدد الأبحاث في مجلات  المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 12.5%- نسبة الأبحاث في مجلات  المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 10%- التعاون الدولي 5%- عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%- عدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%- نسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5% .
من جانبها قالت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ، إن هذا النجاح جاء نتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتشجيع الباحثين ودعم البحث العلمي و تطوير مخرجاته ضمن أحد أهداف ادارة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

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