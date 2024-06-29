إنقاذ 57 مصطافًا من الغرق في رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط منذ الساعات الأولى من صباح عطلة نهاية الأسبوع إقبال جماهيري حيث شهدت المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد الزائرين على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والإقبال على الشواطئ حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٤.

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من أبراج الإنقاذ و خيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٥٧ حالة من الغرق وتسليم ٧٣ طفل تائه إلى ذويهم.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

كما تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولاته الميدانية للوقوف على أخر المستجدات فى عملية أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد الزهار المشرف العام على إدارة تنفيذ الطرق، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، والمحاسب شادى شلبى المعاون الإداري لرئيس الجهاز، على إستمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الانتظار للمركبات، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن انتظار السيارات.