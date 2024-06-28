ناسا تتخذ إجراءات احترازية بعد تحطم قمر صناعي روسي

أعلن الحساب الرسمي لمحطة الفضاء الدولية على تويتر أنه في حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قامت وكالة ناسا بإعطاء تعليمات لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالاحتماء داخل مركباتهم الفضائية كإجراء احترازي بعد تلقيها معلومات عن تحطم قمر صناعي على ارتفاع قريب من المحطة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن مركز التحكم بالمهمة استمر في مراقبة مسار الحطام الفضائي، وبعد حوالي ساعة من الاحتماء، تم السماح للطاقم بالخروج من مركباتهم الفضائية واستئناف العمليات العادية على متن المحطة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن بروتوكولات السلامة القياسية التي تتبعها ناسا لضمان سلامة رواد الفضاء والمعدات على متن محطة الفضاء الدولية في حالة وجود أي تهديدات محتملة من الحطام الفضائي.

وأشار مسؤول في ناسا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُتخذ بشكل روتيني عند وجود أي مخاطر محتملة لضمان سلامة الطاقم واستمرارية العمليات العلمية على متن المحطة.

وقد أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها رواد الفضاء جراء الحطام الفضائي المتزايد في المدار الأرضي، وهو ما يتطلب جهوداً دولية مستمرة لإدارة وتقليل هذه المخاطر في المستقبل.

ذكرت وكالتا فضاء أمريكيتان أن قمرا اصطناعيا روسيا تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة، مما أجبر روادا في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

وصدرت أوامر لرواد الفضاء بالتوقف عن العمل، و"الاحتماء في المركبة الفضائية الخاصة بهم"، يوم الأربعاء، وفقا لمنشور من محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا لمراقبة المهمة إن التهديد المتزايد قد يستمر لبضعة أيام أخرى، ويعيق مسار الأبحاث العلمية لرواد الفضاء.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول سبب تفكك القمر الصناعي الروسي لمراقبة الأرض "Resurs-P1"، والذي أعلنت روسيا أنه غير قابل للتشغيل في عام 2022.