جوجل تعلن عن مزايا جديدة لمستخدمي يوتيوب بريميوم

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من المزايا الجديدة لمستخدمي يوتيوب بريميوم، تشمل التنزيلات الذكية، ودعم وضع الصورة داخل صورة لفيديوهات Shorts، بالإضافة إلى طرح أوسع لميزة "الانتقال للأمام" Jump Ahead التي تسهل التنقل عبر مقاطع الفيديو وتخطي الأجزاء المملة.

تشمل التحسينات الجديدة إمكانية التشغيل في الخلفية ووضع الصورة داخل صورة لمقاطع الفيديو الطويلة، مما يتيح للمستخدمين استهلاك المحتوى أثناء تصفح التطبيقات الأخرى. وبدأت يوتيوب في توسيع هذا الدعم ليشمل فيديوهات Shorts على نظام التشغيل أندرويد، مما يتيح للمستخدمين تصغير نافذة عرض Shorts لأداء مهام أخرى أثناء المشاهدة.

وأضافت يوتيوب زر "الانتقال للأمام" Jump Ahead، الذي يظهر عندما ينقر المستخدمون نقرًا مزدوجًا للتخطي، حيث تنتقل المنصة إلى أجزاء الفيديو الفضلى باستخدام بيانات المشاهدين وتقنيات التعلم الآلي.

وتمكنت يوتيوب من اختبار هذه الميزة منذ الشهر الماضي، وهي متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، مع خطة لطرحها على نظام iOS في الأسابيع المقبلة.

تشمل المزايا الجديدة أيضًا أداة محادثة ذكاء اصطناعي تجريبية تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة على روبوت دردشة متعلقة بالفيديو أو طلب مشاهدة المحتوى المقترح دون التوقف عن المشاهدة. وتتاح هذه الأداة لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة.

كما أضافت يوتيوب دعمًا ذكيًا لتنزيل فيديوهات Shorts تلقائيًا لمشاهدتها بلا إنترنت، بناءً على سجل مشاهدة الفيديوهات الأخيرة.

وبصرف النظر عن هذه المزايا، تختبر يوتيوب صفحة مشاهدة معاد تصميمها لأجهزة الحواسيب لتسهيل العثور على المحتوى ذي الصلة. ويستفيد مشتركو يوتيوب بريميوم من إزالة الإعلانات من مقاطع الفيديو، والوصول إلى المشاهدة في وضع عدم الاتصال، وMusic Premium، وامتيازات أخرى.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت المنصة عن تجاوز عدد مستخدمي يوتيوب بريميوم حاجز الـ 100 مليون مستخدم حول العالم، وتسعى لجذب مزيد من المشتركين عبر تقديم هذه التحسينات الجديدة.