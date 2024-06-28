ميتا تبدأ في عرض شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر إنستجرام

أعلنت شركة ميتا أنها بدأت في عرض شخصيات الذكاء الاصطناعي التي صنعها المبدعون من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio عبر منصة إنستاجرام، على أن تبدأ الاختبارات في الولايات المتحدة. يتزامن هذا الإعلان مع طرح شركة روبوتات الدردشة Character.AI قدرة المستخدمين على التحدث مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر مكالمات.

تفاصيل الإعلان

في منشور على قناته الإذاعية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن الشركة ستوضح بشكل جلي أن هذه الروبوتات هي ذكاء اصطناعي حتى يكون المستخدمون على علم بذلك. وقال زوكربيرج:

"نطرح اختبارًا مبكرًا في الولايات المتحدة من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio حتى تتمكن من البدء برؤية الذكاء الاصطناعي من منشئي المحتوى المفضلين لديك والذكاء الاصطناعي القائم على الاهتمامات في الأسابيع المقبلة عبر إنستاجرام. تظهر هذه الروبوتات أساسًا في الرسائل في الوقت الحالي، وتصنف بوضوح على أنها ذكاء اصطناعي".

وأشار زوكربيرج إلى أن هذا الإصدار هو الإصدار التجريبي الأول لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه، وأن الشركة ستواصل العمل على تحسينها وإتاحتها لمزيد من الأشخاص قريبًا.

التعاون مع منشئي المحتوى

عملت ميتا مع منشئي محتوى مثل حساب الصور الهزلية Wasted ومبدع التكنولوجيا Don Allen Stephenson III لطرح الإصدارات المبكرة من الروبوتات التي صنعها المبدعون. في مقابلة نشرها زوكربيرج عبر قنواته الاجتماعية، توسع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في حالات استخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي، موضحًا:

"يجب أن يكون هناك الكثير من واجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتعكس الاهتمامات المختلفة للأشخاص. يتمثل جزء كبير من النهج في السماح لكل منشئ محتوى عبر المنصة بإنشاء ذكاء اصطناعي لمساعدته في التفاعل مع مجتمعه، إلى جانب السماح لكل شركة صغيرة بإنشاء ذكاء اصطناعي لمساعدتها في التفاعل مع العملاء".

فوائد الذكاء الاصطناعي لمنشئي المحتوى

منشئو المحتوى قد يرغبون أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعجبين نظرًا لضيق الوقت للرد على جميع الرسائل الواردة. اعترف زوكربيرج بأن الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي قد تصبح شكلًا فنيًا يتطور ويتحسن بمرور الوقت.

مرحلة الاختبار والإطلاق

ستبدأ ميتا باختبار الميزة مع نحو 50 منشئًا ونسبة صغيرة من المستخدمين، على أن تطرحها لعدد أكبر من الأشخاص خلال الشهرين المقبلين، بهدف إطلاقها بالكامل بحلول شهر أغسطس.

استوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio

أعلنت ميتا لأول مرة عن استوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio في العام الماضي خلال مؤتمر المطورين، بهدف السماح للشركات ببناء روبوتات دردشة مخصصة.