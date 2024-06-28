إزالة عربة طعام متحركة من أمام مبنى "تجارة طنطا"

اصدرت رئاسة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الجمعة بياناً بخصوص الفيديو المنتشر لإزالة عربه متحركة تقوم بالبيع امام كلية التجارة بشارع سعيد بطنطا

وأكد الحي في بيانه انه قام بالتنبيه على صاحب العربه اكثر من مره بعدم وضعها امام كلية التجارة بشارع سعيد بحي ثان طنطا لعدم اعاقة الحركة المرورية بالشارع الحيوي الذي يشهد كثافات مرورية عالية خلال اليوم ،وعرض الحي على صاحب العربة بنقلها للمنطقة المخصصه (منطقة عربات الطعام المتنقلة بالاستاذ بطنطا) ولكنه رفض واصر على عدم الالتزام ووضع العربه امام الكلية بالإضافة الى عمله بوصلة كهرباء عشوائية تم سرقتها من عامود كهرباء مما يشكل خطر على حياة المواطنين و الأطفال فقام الحي بإزالة الاشغال وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية وحفاظا على حياه الماره من جراء حدوث ماس كهربائى من الوصله العشوائيه التي يعمل بها

ويؤكد الحي ان المحافظة قامت بإنشاء اكثر من منطقه لعربات الطعام في منطقه الاستاد بطنطا لتوفير فرص عمل للشباب واتاحة متنفسا لأهالي الغربية من خلال منطقة حضرية بشكل جديد يتوفر به كافه المرافق وبشكل امن و تحتوي على تنوع من كافه انواع الأطعمة والمشروبات وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية حفاظا على صحه وسلامه المواطنين. والجدير بالذكر تواجد اكثر من ١٢٠ عربة في هذه المنطقه ساهمت في تقليل نسبة البطالة وشجعت الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

كما يؤكد الحي انه حريص كل الحرص على تشغيل الشباب لكن من خلال الطرق الرسميه والقانونية التي تضمن سلامه وصحه العاملين والمواطنين.