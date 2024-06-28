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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد حريق ستاد الإسكندرية.. تعديل موعد مباراة الاتحاد والداخلية

ستاد الإسكندرية
ستاد الإسكندرية
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أعلن ستاد الإسكندرية الرياضي، عبر صفحته الرسمية، عن تعديل على موعد مباراة الاتحاد والداخلية من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، لتقام في تمام الرابعة من عصر غدٍ السبت بدلاً من السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية الرياضي. 

كشف صلاح العقدة مراسل قنوات أون تايم سبورت تفاصيل الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري الممااز.

وقال “العقدة” في تصريحات تليفزيونية إن ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق كبير في غرفة تحكم الكابلات بملعب الإسكندرية المقام عليه مواجهة بيراميدز وسموحة.

وتابع: إن قوات الحماية المدنية والمطافي وصلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.
وأضاف مراسل قنوات أون تايم سبورت أن مراقب المباراة ينتظر قرار الأمن خاصة أن الحريق كان ضخما.

يشار إلى أن الحريق نشب بطريقة مفاجئة في غرفة التحكم بالكبلات في الملعب بعد بداية الشوط الثاني من المباراة والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

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