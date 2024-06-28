وزير خارجية لبنان يدعو للاستعاضة عن بيانات التحذير من السفر إلى بلاده بمواقف متضامنة

دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، إلى أن يستعاض عن بيانات التحذير من السفر إلى لبنان الصادرة عن بعض الدول الشقيقة والصديقة، نتيجة ما يتعرض له لبنان من تهديدات إسرائيلية متواصلة، والتي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين، بمواقف تضامن مع لبنان تعبر عن الوقوف إلى جانبه في وجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي، والسعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن "بو حبيب" تلقى اتصالًا من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيان، لا سيما أن "مملكة البحرين الشقيقة ترأس القمة العربية"، معربا عن "تأييد ملك البحرين لسيادة لبنان واستقراره وتضامنه معه".

كما تلقى "بو حبيب" اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الحكومة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، استعرضا فيه التطورات الأخيرة، لا سيما التهديدات الإسرائيلية المتلاحقة بشن حرب على لبنان.

وجرى التداول في "مضمون البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية الخاص بدعوة الرعايا الأردنيين إلى تجنب السفر إلى لبنان. وعبر بو حبيب لنظيره الأردني عن "تعويل لبنان على ما عهده من الأردن الشقيق من مواقف داعمة تعزز الموقف اللبناني وترفع من معنويات مواطنيه في هذا الظرف الدقيق".