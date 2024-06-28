المفوضية الأوروبية: "فون دير لان" تتوجه للقاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي تنطلق أعماله غدا السبت لمدة يومين، بحضور نحو 1000 مشارك.

وسيرافق فون دير لاين - خلال زيارتها لمصر - نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس ومفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي.

جاء على الموقع الرسمي للمفوضية أن منتدى الاستثمار المشترك، يعد إحدى النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفون دير لاين، خلال مارس الماضي.

وتغطي الشراكة، العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر حوالي 1000 مشارك، من بينهم وزراء من مصر والاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين، والمؤسسات المالية الأوروبية والمديرين التنفيذيين من مجموعة واسعة من القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبي ومصر، وفقا للمفوضية الأوروبية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية والطبية والسيارات)، والزراعة والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة.