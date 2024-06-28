الكهرباء: لوحة التغذية الداخلية باستاد الإسكندرية ليست تابعة للشركة

أكد المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن اللوحة الداخلية التي تغذي ستاد الإسكندرية ليست تابعة للشركة.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن اللوحة الداخلية تحت سيطرة إدارة ستاد الإسكندرية.

كهرباء الإسكندرية: يقتصر دورنا على تأمين المباراة وتوفير الكهرباء لسيارات التليفزيون المصري

وأشار إلى أن الشركة يقتصر دورها على تأمين المباراة وتوفير الكهرباء لسيارات التليفزيون المصري التي تنقل اللقاء، مؤكدا أنه تم الدفع بفرقة صيانة لتقديم المساعدة.

وكان قد شب مساء اليوم الجمعة 28 يونيو حريق في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، خلال مباراة نادي بيراميدز ونادي سموحة في الدوري المصري، والذي تسبب في وجود خلل باللوحة الداخلية التي تغذي مناطق الاستاد المختلفة، وهذه اللوحات هي تحت سيطرة إدارة الاستاد الرياضي.

واندلع الحريق داخل إحدى مدرجات ستاد الإسكندرية، أثناء مباراة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين فريق بيراميدز وسموحة.

وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء من خارج الملعب للدخول إلى ستاد الإسكندرية ومحاولة السيطرة على الحريق، حيث تصاعدت المثير من الأدخنة والنيران المشتعلة.

وتسبب في النهاية إلى إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب هذا الحريق.