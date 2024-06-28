السفير الفلسطينى يطلق حملة لدعم مقترح السيسى بإنهاء حرب غزة

قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، خلال لقاء جمعه مع الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج بالخط العريض، "إنني أستغل هذه الفرصة وأطالب من خلال برنامجكم بإطلاق حملة سياسية دبلوماسية وقانونية بين المكونات والهيئات والوزارت في فلسطين ومصر لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود ما قبل ٦٧ وكذلك لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا مطلب فلسطيني عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس أبو مازن أجرى أكثر من 80 اتصالا هاتفيا فى إطار جهود وقف الحرب فى قطاع غزة ونقدر الجهود المصرية".