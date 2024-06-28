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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: لا يوجد منتصر في مناظرة بايدن وترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب
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قال تشارلز ويلسون رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، إنه لا يوجد طرف منتصر في المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب، مضيفًا أن ترامب في حاجة إلى العمل على كثير من الملفات.

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أننا نأمل ظهور بايدن في مناظرات سبتمبر بصحة أفضل والتأثير على أعداد كبيرة من الناخبين، مؤكدا أن خطوتنا التالية في شهر أغسطس الإعداد للمناظرة المقبلة بين بايدن وترامب .

وأكد أن ملف الهجرة هو أكثر الموضوعات الخلافية بين بايدن وترامب، مشيرا الى أن لديهم آمال كبيرة بأن بايدن سيظهر بشكل أفضل في مناظرات سبتمبر المقبل.

 

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