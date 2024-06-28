مصطفى بكري: الشعب نزل في 30 يونيو والثورة انتصرت

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر سوف تحتفل بعد غد الأحد بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وأكد بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تمضي نحو الحرب الأهلية قبل ثورة 30 يونيو، وأضاف " ياه 11 سنه مرت مصر واجهت فيها ازمات متعددة".

وأشار الى ان الشعب نزل في 30 يونيو وخاض الرئيس السيسي أزمات وواجه تحديات وحروب داخليا وخارجيا، والثورة انتصرت وبدأت الدولة تبني مشروعات ومؤسسات بالتزامن مع إنهاء الإرهاب في سيناء.

وتابع بكرى:" الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع قال جملة «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا وحينها شعرنا بالتفاؤل والأمل خلال فترة الظلام بحكم الإخوان".

واختتم بكري قائلا: كل عام وقائد المسيرة في 3 يوليو وجيشنا وشرطتنا وقضاؤنا والشعب بألف خير".