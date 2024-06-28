مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة نقل بالفيوم

الجمعة 28/يونيو/2024 - 10:30 م

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الاهالي بإنقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بإتجاه الفيوم، ووجود جثه ونقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة نقل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعى"اسلام سيد احمد"18 سنه طالب ثانوي ومقيم بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الإنتهاء من استخراج تصريح الدفن.