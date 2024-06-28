حريق وغراب ومواجهة غير مكتملة.. تفاصيل إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز

شهدت مباراة كرة القدم بين فريقي سموحة وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، أحداثًا استثنائية أدت إلى إلغاء المباراة، انطلقت المباراة مساء يوم الجمعة على ملعب استاد الإسكندرية، لكنها توقفت بعد مرور دقائق قليلة من الشوط الثاني بسبب حريق مفاجئ وظهور غير معتاد لغراب في أرضية الملعب.

نستعرض في هذا التقرير ما جرى بالتفصيل وكيفية تأثير هذه الأحداث على مجريات المباراة والفرق المتنافسة.

الشوط الأول: أداء قوي وبداية مشتعلة

بدأت المباراة بتنافس حاد بين الفريقين. سموحة افتتح التسجيل بهدف من ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول، ليشعل المنافسة مبكرًا. لم يتأخر فريق بيراميدز في الرد، حيث سجل فيستون مايلي هدف التعادل ليعيد الأمور إلى نقطة البداية، ومع نهاية الشوط الأول، شهدت المباراة حدثًا آخر دراميًا بإشهار الحكم البطاقة الحمراء لحارس مرمى سموحة، الهاني سليمان، في الدقيقة 45+8، مما أضاف طبقة جديدة من التوتر إلى المباراة.

الحريق المفاجئ: ماس كهربائي يتسبب في توقف المباراة

بعد بداية الشوط الثاني، وتحديدًا بعد مرور 4 دقائق، توقفت المباراة بشكل مفاجئ نتيجة ماس كهربائي في أحد أبراج الإنارة بالمقصورة الرئيسية للملعب. تسبب الماس الكهربائي في تصاعد الأدخنة، مما دفع مسؤولي الاستاد إلى إطفاء كشافات الملعب للتعامل مع الوضع

ومع مرور الوقت وصعوبة السيطرة على الحادث قرر حكم مباراة سموحة وبيراميدز تأجيل استئناف المباراة التي كانت تُقام ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز إلى موعد لاحق

اندلع الحريق داخل المقصورة الرئيسية أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف اللعب بعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني.

وكشفت قناة أون تايم سبورت أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في غرفة التحكم بأحد أبراج الإنارة، وقد تأثرت كابلات غرفة الفيديو "فار" بالحريق، مما أثر على تقنية التحكيم بالفيديو المستخدمة في المباراة.

غراب في أرضية الملعب

بعد توقف المباراة، التقتط الكاميرات غراب في أرضية الملعب، مما أثار اهتمام الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الصور بشكل واسع واعتبروه فال شؤم، انتشرت التعليقات والتكهنات حول تأثير هذا الحدث على مجريات المباراة والفرق المتنافسة، مما أضاف بعدًا آخر للأحداث الغريبة التي شهدتها المباراة.