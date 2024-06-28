في بيان توضيحي.. الشافعي يرد على شيرين بشأن ما وصفه بـ«الادعاءات»

رد الملحن حسن الشافعي وصاحب شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني، على الفنانة شيرين عبد الوهاب حول أزمة حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال: "أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامو شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، ردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبدالوهاب وبيان محاميها".

وأضاف: "يوجز ردنا في الآتي: أولا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والسارية مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبدالوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11".

واستكمل البيان الذي أصدره حسن الشافعي: "ثانيا، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقيني بذلك التعاقد وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسميا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".

واختتم: "فلا يستقيم أن يتم ذلك التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب، 2- قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30-8-2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالانستجرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي - ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك - وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهودهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد".

تعليق حسن الشافعي على البيان

وعلق حسن الشافعي على البيان عبر ستوري الإنستجرام، قائلًا: "كنت واخد عهد على نفسي إني مش هستخدم السوشيال ميديا غير عشان أشارك حاجات إيجابية أو تخص الفن أو قضية أنا مؤمن بيها".

وتابع: "لكن للأسف الادعاءات الباطلة اللي بنواجهها من فترة طويلة قبل شركتي The Basement Records وجب الرد عليها عشان من حق الناس إننا نوضحلهم حقيقتها، هفضل عند موقفي، النزاعات يحكم فيها القضاء، والبيان ده غرضه توضیح الموقف الحالي، وأتمنى إننا منضطرش نتكلم في الموضوع ده تاني لحد ما القضاء يصدر حكمه".