مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الهدف من المشروع المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق ادارة اموال الصندوق واصوله، وتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاموال والاصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية

وأضافت المذكرة الايضاحية ايضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.

