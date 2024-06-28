بالتقشف والصراعات الشخصية.. حكم المحافظين بالمملكة المتحدة يدفع الشباب إلى الفقر

بانيش سيد قريشي، طالبة في المدرسة الثانوية في سالفورد، جنوب مانشستر، عانت من الآثار الحادة لأزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة. باعتبارها ابنة مهاجرين باكستانيين، نشأت بانيش في أسرة من الطبقة العاملة حيث كانت الصعوبات المالية شائعة. وكان والداها، اللذان كانا يعملان كسائقي سيارات أجرة، يضطران في كثير من الأحيان إلى الاختيار بين الاحتياجات الأساسية والفرص التعليمية لأطفالهما.

أحد الأمثلة على ذلك كان عندما لم يتمكنوا من تحمل رسوم تسجيل قريشي في جائزة دوق إدنبرة، البالغة ٤٠٠ جنيه إسترليني (٥٠٥ دولارات)، وهو برنامج مصمم لمساعدة الشباب على تطوير مهارات القيادة. وتقول: "لقد كانت إحدى تلك الحالات التي جعلتني أعتقد أن المدرسة مصممة للأطفال الأغنياء، وليس لأطفال الطبقة العاملة".

التصويت وسط الصعوبات المالية

أكملت قريشي، التي تبلغ الآن ١٨ عامًا، دراستها في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم العالي. بدلاً من ذلك، تعمل في نوبات عطلة نهاية الأسبوع في مطعم للوجبات السريعة، وتشعر بأنها تتقاضى أجرًا زهيدًا وتضيع إلى حد ما في الحياة.

وهي تتوقع بفارغ الصبر الإدلاء بصوتها الأول في الانتخابات العامة المقبلة في الرابع من يوليو، في تناقض صارخ مع كثيرين من جيلها الذين يعبرون عن لامبالاة الناخبين. وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Techne UK لصالح صحيفة الإندبندنت أن ما يقرب من ٤٠٪ من الجيل Z وجيل الألفية لا يخططون للتصويت، ويشعرون أن أياً من الحزبين الرئيسيين لا يعالج مخاوفهم.

حصيلة السياسات المحافظة

تشير الأبحاث إلى أن إجراءات التقشف التي نفذتها الحكومات التي يقودها المحافظون في الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٩ أثرت بشكل كبير على الشباب. وأدت هذه السياسات، التي تهدف إلى خفض الإنفاق العام، إلى تخفيضات حادة في الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب وأزمة تكاليف المعيشة، وخاصة بين أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات منخفضة الدخل.

وكشف متتبع تكلفة المعيشة التابع لمؤسسة جوزيف راونتري أن ٩٢٪ من الأسر التي لديها شباب لم تعد بحاجة إلى الضروريات بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. بالإضافة إلى ذلك، يرى تسعة من كل ١٠ أفراد تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٤ عامًا أن الحصول على ما يكفي من المال لتلبية الاحتياجات الأساسية هو طموح كبير.

وجد استطلاع مقياس الثقة المالية الذي أجراه مكتب تقييس الاتصالات في ديسمبر ٢٠٢٢ أن الشباب أكثر عرضة بسبع مرات من أجدادهم لتحمل ديون جديدة أو إضافية.

نظام غير مجهز للشباب

يشير تقرير صادر عن الجمعية الملكية للفنون بعنوان "عصر انعدام الأمن" إلى أن الشباب اليوم يواجهون نظامًا غير مصمم لدعم الانتقال الآمن إلى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة متنامية في الصحة العقلية. وجد مؤشر Prince's Trust NatWest للشباب لعام ٢٠٢٤ أن واحدًا من كل خمسة شباب غاب عن المدرسة أو العمل بسبب مشاكل الصحة العقلية، وأرجع الكثيرون ذلك إلى أزمة تكلفة المعيشة.

صراعات شخصية وتداعيات أوسع

تسلط تجربة قريشي الضوء على النضالات الأوسع التي يواجهها الشباب في المملكة المتحدة. عندما شاهدت رئيس الوزراء ريشي سوناك وهو يناقش مصاعب طفولته على قناة ITV News، شعرت بالانفصال عن واقع شباب اليوم. وتقول: "لقد تحول جميع الشباب الذين أعرفهم من الرغبة في كسب العيش إلى البقاء على قيد الحياة بالكاد".

ووجد تقرير RSA أن ٤٧٪ من الشباب في المملكة المتحدة يعانون من عدم الاستقرار المالي، مدفوعين بارتفاع تكاليف المعيشة وتناقص الأمن الجماعي. تضرب جذور هذه القضايا في السياسات الطويلة الأجل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، والتي أدت إلى تخفيضات كبيرة في وظائف الضمان الاجتماعي والقطاع العام في ظل التحالف بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين.

تراجع دعم الشباب

كما تم تقليص برامج مثل "علاوة صيانة التعليم"، التي كانت تقدم الدعم المالي للشباب على أساس اختبار الإمكانات المالية. والآن تساعد برامج الدعم الأخرى، مثل الائتمان الشامل واستحقاقات الإسكان، عددا أقل بكثير من الأفراد. تروي قريشي كيف أثرت هذه التخفيضات على تعليمها، خاصة أثناء الوباء عندما اضطرت إلى التدريس الذاتي بسبب عدم كفاية التمويل للمعلمين.

ارتفاع معدلات فقر الأطفال

وصل فقر الأطفال في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض الإنفاق الحكومي لكل طفل بشكل كبير. وتواجه المدارس تخفيضات جذرية، ولم تعد العديد من الخدمات اللامنهجية متوفرة. ويشير إليوت جونسون، زميل أبحاث أول في السياسة العامة بجامعة نورثمبريا، إلى أن تخفيضات الدعم هذه شديدة بشكل خاص في الشمال وميدلاندز، حيث تشتد الحاجة إليها.

الدعوة للتغيير

على الرغم من التحديات، لا تزال قريشي متفائلة وملتزمة، وهي تعمل مع مجلسها المحلي لرفع مستوى الوعي بهذه القضايا وتعتقد أن صناع السياسات يجب أن يختبروا الحياة في مجتمعات الطبقة العاملة لفهم النضالات. وهي تؤيد اقتراح زعيم حزب العمال كير ستارمر بخفض سن التصويت إلى ١٦ عاما، بحجة أن الشباب يجب أن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، فإن حماس قريشي للتصويت يسلط الضوء على قدرة الشباب على قيادة التغيير. وتقول: "لقد أثار ذلك الأمل في قلبي عندما عرفت أن الشباب يريدون أن تكون حياتهم أفضل ويحاولون بنشاط أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك".

