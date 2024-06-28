الصين: لا تقارير عن تفشي أمراضٍ معدية أو طوارئ صحية عامة في مناطق الفيضانات

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، إنه لم ترد تقارير عن تفشي أمراض معدية أو طوارئ صحية عامة في المناطق التي ضربتها الفيضانات في الصين؛ حيث لا يزال يتواصل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المتضررين من الكوارث بلا توقف.

واجتاحت فيضانات عارمة مناطق عديدة في الصين هذا الصيف؛ حيث أدى استمرار هطول الأمطار إلى إلحاق أضرار بالطرق والمباني، كما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية - في مؤتمر صحفي وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه حتى الآن تم اتخاذ إجراءات التأهب والاستجابة للطوارئ الطبية بطريقة فعالة ومنظمة في جميع المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأضافت اللجنة أنه تم بذل جهود مشتركة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الطبية على الصعيد المحلي، وتعزيز تدابير رصد الكوارث والتحذير منها، وتكثيف تدابير الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها داخل المؤسسات الطبية.

وشددت السلطات الصحية أيضًا على الدور الحاسم للنظافة البيئية في منع انتشار الأمراض.

وصدرت نصائح للسكان المتضررين من الفيضانات بالتحقق من سلامة منازلهم قبل دخولها عندما يكون ذلك ممكنًا، وارتداء معدات واقية عند تنظيف وتطهير المناطق التي غمرتها الفيضانات.