نائب رئيس جامعة أسوان يشارك في مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، في الفعاليات الختامية لمشروع "تنمية قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر" والتي عقدت بمقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة أمس الخميس ، بحضور لفيف من ممثلي الجامعات والهيئات والمؤسسات المصرية والجامعات الأوروبية المشاركة في المشروع.

وأكد الدكتور لؤي ، خلال كلمته، أهمية مشاركة جامعة أسوان في هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع الطاقة.

حضر الفعالية الدكتور أحمد رضا والدكتور عصام الدين محمود من كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.

وجاءت مشاركة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تلبية للدعوة المقدمة من الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة.

شهدت الجلسة حضور أساتذة هندسة الطاقة، الخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة الجديدة، والطلاب الباحثين، حيث تم مناقشة المشروع وتقديم أهم المقترحات الجديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتضمنت الجلسة استعراض أنشطة المشروع وما تم إنجازه من أهداف ومخرجات منذ انطلاقه في يناير 2021 وحتى نهايته في 21 يونيو 2024.

رفع مستوى الوعي بأهمية الطاقة الحرارية الأرضية في مصر

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2035 ، لافتا إلى أن المشروع يسعي إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تحسين المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالطاقة الحرارية الأرضية عبر نقل التكنولوجيا والمعارف من الاتحاد الأوروبي.

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