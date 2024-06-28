للمرة الثالثة.. إزالة رصيف المساعدات الأمريكي العائم من ساحل غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فككت الرصيف المؤقت بسواحل غزة ونقلته إلى ميناء إسدود في إسرائيل بسبب التوقعات بارتفاع مستوى الأمواج نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت سينج، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الجمعة، أنه “خلال الأسبوع الماضي تمكنا من نقل نحو ٤٥٠٠ طن من المساعدات عبر الرصيف المؤقت إلى مراكز التخزين”، لافتًا إلى أن “مراكز التخزين تكاد تصل إلى سعتها القصوى”.

ومع بناء الرصيف العائم بهدف توفير مساعدات إنسانية بصورة كبيرة للفلسطينيين في غزة، تسببت الأحوال الجوية السيئة والأمواج العاتية في إعاقة تلك الجهود، وتعرض الرصيف لأضرار قوية وتوقف عن العمل لأسابيع خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات بسبب بناء الرصيف الذي كلف نحو 230 مليون دولار، وأشار البعض إلى أنه كان من الممكن بدلًا من ذلك الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع.