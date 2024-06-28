يورو 2024.. موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد انطلاق مباراة ألمانيا والدنمارك، التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب ألمانيا، غدًا السبت، الدنمارك على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء يديره تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الدنمارك هذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ5 نقاط.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

وتحدد موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في ثاني مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، لتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك

تذاع بطولة يورو 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي أعلنت إذاعة مباراة ألمانيا ضد الدنمارك عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق من عصام الشوالي وأحمد البلوشي.