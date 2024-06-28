اقرأ غدا في "البوابة".. الانتخابات الأمريكية.. مناظرة أولى متوترة.. وبايدن يتراجع

الجمعة 28/يونيو/2024 - 09:59 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 29 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتخابات الأمريكية.. مناظرة أولى متوترة.. وبايدن يتراجع

ماكرون يدين غطرسة اليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية

الاتحاد الأوروبي يفشل فى التوصل لآلية تخصيص قرض لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية

أمين الناتو: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراقات كبيرة فى حرب أوكرانيا

فى ندوة الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين المتطرف

«صالون البوابة» يناقش الوضع السياسي فى فرنسا وتأثيره على المشهد الدولى

جيورجى بوريسينكو السفير الروسى فى مصر يكتب: روسيا تعرض السلام على الغرب مرة أخرى

أمريكا تحرك قواتها بالقرب من لبنان وسط مخاوف من التصعيد

وزير صهيونى يهدد بتوسع استيطانى جديد.. وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

مناهضون لحكومة الاحتلال يشعلون النار حول مقر نتنياهو