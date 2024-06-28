رابطة الأندية تصدم بيراميدز: إعادة مباراة سموحة لظروف قهرية

كشف مصدر خاص داخل رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب في تصريح خاص منذ قليل أن ما حدث في استاد الإسكندرية سيوضع تحت بند الظروف القهرية وبالتالي سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.

وتنص لائحة الدوري المصري

١- تعاد المباراة في موعد تحدده إدارة المسابقات.

٢- في حالة رفض أحد الفرق إعادة المباراة في التاريخ الجديد تطبق عليه عقوبات الانسحاب.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد غرق المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.



ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية النابع لها الاستاد.



ونشب في استاد الإسكندرية حريق خلال مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري الممااز.

وتسبب ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق كبير في غرفة تحكم الكابلات بملعب الإسكندرية المقام عليه مواجهة بيراميدز وسموحة.



ووصلت قوات الحماية المدنية والمطافي وصلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.

يشار إلى أن الحريق نشب بطريقة مفاجئة في غرفة التحكم بالكبلات في الملعب بعد بداية الشوط الثاني من المباراة والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.