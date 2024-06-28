الحكومة الموريتانية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات الرئاسية

أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، أن الحكومة الموريتانية اتخذت الإجراءات اللازمة الضرورية من أجل تأمين الانتخابات الرئاسية على كامل التراب الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، عددا من بعثات المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية الموريتانية، وهي الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجموعة دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي وشبكة النساء الرائدات في إفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة من أجل ضمان سير انتخابات شفافة وهادئة يلعب فيها الأطراف القائمون عليها أدوارهم كاملة.

وفي السياق، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال لقائه بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الموريتانية برئاسة دوميتيان ندايزيى أن الحكومة الموريتانية اتخذت كل التدابير المؤسسية واللوجستيكية اللازمة؛ لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، معربا عن شكره للاتحاد الإفريقي على مبادرته لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وأكد "الأمين" استعداد الحكومة لتلقي أي ملاحظات أو توصيات تقدمها البعثة؛ للمساهمة في ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة وحرية التعبير.

من جانبها، أثنت بعثة الاتحاد الإفريقي على جهود موريتانيا في التحضير للانتخابات، وأعربت عن استعدادها الكامل لتقديم كل أنواع الدعم لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وتنطلق غدا السبت الانتخابات الرئاسية الموريتانية، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين: هم محمد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكار با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.