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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ16

مباراة إيطاليا ضد
مباراة إيطاليا ضد سويسرا
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة إيطاليا وسويسرا، المقرر إقامتها غدًا السبت، في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب إيطاليا، غدًا السبت، سويسرا على الملعب الأولمبي في برلين، ويدير المباراة تحكيميًا البولندي سيمون مارتشينياك.

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الستة عشر وصيفًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر بالعلامة الكاملة.

بينما بلغ منتخب سويسرا دور ثمن النهائي، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف ألمانيا بـ7 نقاط.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة يورو 2024، لتنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد سويسرا

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية، حقوق نقل وبث مباريات يورو 2024، حيث أعلنت إذاعة مباراة إيطاليا ضد سويسرا عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

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