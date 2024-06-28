مصطفى سليمان يطرح كليب «أنا نسيته»

طرح المطرب الشاب مصطفى سليمان أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل إسم «أنا نسيته» علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير ال «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية.

وتقول بعض كلمات الأغنية الآتي:

أنا نسيته وخسرني زمان لما لقيته.

بيفكر طيبتي دي قله حيلة وضعف معاه.

أنا نسيته كانت غلطه عمري إني إديته.

أكبر من حجمه وأكثر ماللي بيتمناه.

«أنا نسيته»، هو من إنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفني ومن غناء المطرب الشاب مصطفى سليمان ومن كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ومدير تصوير مصطفى أحمد ومنتج فنى محمد شهاب وسوشيال ميديا شركة دريم ايجي وإخراج عمرو زكي.

ويذكر أن آخر أعمال المطرب الشاب مصطفى سليمان الغنائية مؤخراً هو كليب "مش هتفرق"، والذى أقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة آنذاك على موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب" وهو من كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكساج عمرو الخضري وإنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفني وسوشيال ميديا محمود دريم ومن إخراج عمرو زكي.

‏https://youtu.be/1ckBHisyuXA?si=lquKWnSZsDQpvZle