حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام فاركو

توج حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تتويج الشحات بجائزة رجل المباراة، بعد تألقه أمام فاركو وتسجيله هدفي الأهلي.

وبعدها اندفع فاركو نحو الهجوم من أجل خطف التعادل وكاد أن يسجل هدفا عن طريق أحمد فؤاد ولكن كرته جاورت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال



يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.