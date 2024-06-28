وزير الاتصالات يكرم الفائزين في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات

كرم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الطلاب المصريين الفائزين في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023-2024، التي أُقيمت في مدينة شينزن الصينية. وشارك في المسابقة أكثر من 170 ألف طالب من 2000 جامعة وكلية حول العالم، مُمثلين لأكثر من 80 دولة، حيث حققت الفرق المصرية انتصارات بارزة في مجالات السحابة والحوسبة والابتكار.

وتم تكريم 12 طالبًا مصريًا حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقة. فاز أمير محمد من جامعة المنصورة، وعمر أكرم من الكلية الكندية، ومحمود همام من جامعة القاهرة بالمركز الأول في مجال السحابة. كما حصل أحمد محمد إبراهيم من جامعة المنصورة، ويوسف محمود من جامعة 6 أكتوبر، وأميرة أحمد من جامعة القاهرة على المركز الأول في مجال الحوسبة. وحقق فريق جامعة القاهرة، المكون من أحمد مجدي وأحمد أيمن ومحمد عزت، المركز الأول في مسابقة الابتكار. وجاء نادر محمد من جامعة السويس، وأحمد سعد من كلية الهندسة بنها، وعلاء عبد الفتاح من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا في المركز الثاني في مجال الشبكات.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالإنجازات التي حققها الشباب المصري، مشددًا على أهمية بناء القدرات الرقمية كجزء أساسي من استراتيجية وزارة الاتصالات. وأكد أن الوزارة ستستمر في تقديم برامج بناء القدرات الرقمية لدعم التقدم في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أعرب جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن فخره بإنجازات المواهب المصرية الشابة، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات الوزير في تحقيق هذا النجاح. وأوضح ليو أن هواوي نجحت في تدريب أكثر من 35 ألف طالب مصري في مجالات متنوعة، وستواصل التعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الكوادر التكنولوجية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات انطلقت في عام 2015، بهدف رعاية وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال الحيوي.