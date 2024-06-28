​أمين عام الناتو ورئيس سلوفاكيا يناقشان الاستعدادات لقمة واشنطن

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني اليوم الجمعة في مقر "الناتو" في بروكسل لمناقشة الاستعدادات لقمة واشنطن التي تنعقد الشهر المقبل.

وجاء على الموقع الرسمي لحلف الناتو أن ستولتنبرج أشاد ب سلوفاكيا لكونها "حليفا مخلصا في الناتو"، مما يعزز الدفاع الجماعي للناتو من خلال استضافة إحدى مجموعات القتال التابعة للحلف والمساهمة في مجموعة أخرى في لاتفيا.

ورحب باستثمار 23 دولة حليفة، بما في ذلك سلوفاكيا، ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024.

وقال الأمين العام للحلف إن القمة ستتخذ قرارات مهمة للمستقبل بشأن الردع والدفاع وأوكرانيا والشراكات. وهذه القرارات "ستضمن أن لدينا القدرات والقوات والاستعداد لردع أي عدوان"، لأن هدف الناتو ليس القتال، بل منع الحرب والحفاظ على السلام.

وشدد ستولتنبرج على أن دعم أوكرانيا سيكون أيضا على رأس جدول أعمال القمة في يوليو. وقال: "أتوقع أن يتفق الحلفاء على دور قيادي للناتو في توفير المساعدة الأمنية والتدريب وكذلك الالتزام طويل الأمد"، مضيفا أنه "كلما كان دعمنا لأوكرانيا أقوى، كلما أمكن إنهاء هذه الحرب بشكل أسرع".

يشار إلى أنه القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي ستعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام لحلف الناتو يوم الجمعة 5 يوليو 2024، مؤتمرا صحفيا في مقر الناتو في بروكسل، لاستعراض قمة الناتو في واشنطن العاصمة.