ads
الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرياضة تشكل لجنة لبحث أسباب حريق أحد الغرف باستاد الإسكندرية

استاد الاسكندرية
استاد الاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد غرق المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.


ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية النابع لها الاستاد.

ونشب في استاد الإسكندرية حريق خلال مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري الممااز.

وتسبب ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق كبير في غرفة تحكم الكابلات بملعب الإسكندرية المقام عليه مواجهة بيراميدز وسموحة.


ووصلت قوات الحماية المدنية والمطافي وصلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.

يشار إلى أن الحريق نشب بطريقة مفاجئة في غرفة التحكم بالكبلات في الملعب بعد بداية الشوط الثاني من المباراة والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

غرف المحولات حريق احمد محمدي المتحدث الرسمي سموحة مع بيراميدز